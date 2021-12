Previsioni meteo 7-9 dicembre: prima neve anche in pianura. In montagna accumuli fino a 45 cm

Situazione generale

Una temporanea rimonta alto-pressoria ci sta regalando un paio di giorni soleggiati. Durerà poco perché un deciso peggioramento a metà settimana porterà precipitazioni diffuse, a tratti abbondanti con neve non solo sui rilievi ma anche in pianura su alcune aree della provincia di Vicenza.

Martedì 7 dicembre

Bella giornata di sole sul vicentino con ottima visibilità grazie la bassa umidità nell’aria. Nel primo mattino e dopo il tramonto diffuse brinate in tutta la provincia. Le temperature minime scenderanno sotto lo zero anche in pianura, dove i valori termici saranno compresi tra -2 e +8°C

Mercoledì 8 dicembre

Cielo coperto fin dal primo mattino con nubi via via più compatte in arrivo da ovest. Una perturbazione nord-atlantica porterà fenomeni diffusi a partire dalla tarda mattinata, inizialmente sull’Ovest Vicentino, in rapida estensione a tutta la provincia entro ora di pranzo. I fiocchi inizialmente cadranno un po’ in tutta la pianura vicentina. Nel primo pomeriggio assisteremo ad un aumento dell’intensità dei fenomeni, la neve andrà imbiancare alcune aree di pianura a Nord dei Colli Berici fino nella zone di Thiene-Schio, mentre difficilmente si vedranno accumuli sul Bassanese ed Est Vicentino più in generale.

La sera le precipitazioni saranno più deboli e discontinue, la quota neve si alzerà dai 500/600 metri sull’Est Vicentino e 200/400 metri sull’Ovest.

In pianura la precipitazione sarà prevalentemente di pioggia o pioggia mista a neve.

Oltre i 1000 metri sono attesi 40/60 centimetri di neve.

Ecco gli accumuli nevosi previsti nei più importanti centri abitati della provincia:

0/2 cm: Bassano, Marostica, Sandrigo

1/3 cm: Montebello, Lonigo

2/5 cm: Vicenza, Arzignano, Chiampo, Montecchio M., Trissino, Malo, Thiene

4/10 cm: Valdagno, Schio, Piovene Rocchette

15/25 cm: Recoaro Terme, Valli del Pasubio, Arsiero

20/30 cm: Posina, Pedescala

35/45 cm: Asiago

Giovedì 9 dicembre

La mattina deboli fenomeni sparsi, più probabili sull’Alto Vicentino. Lo zero termico sarà di nuovo in leggero calo, conseguentemente anche la quota neve, che tornerà attorno i 100-200 metri. Pioggia mista a neve al di sotto di tali quote. Cessazione delle precipitazioni a metà giornata con successive schiarite nel pomeriggio/sera. Sono attesi altri 3-6 centimetri di neve oltre i 400 metri. Clima rigido, in pianura non si andrà oltre i 3/4°C di temperatura massima.

Tendenza nel lungo termine

Dopo una breve tregua nel pomeriggio/sera di venerdì un’altra perturbazione dalla Liguria giungerà sulla nostra provincia. Portando ancora neve a bassa quota, probabilmente anche sulle alte pianure. Un miglioramento è atteso da sabato pomeriggio.