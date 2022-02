Previsioni meteo 8-10/02, zero termico oltre i 3000 metri, tornano le nebbie in pianura

SITUAZIONE GENERALE

Dopo il fronte transitato lunedì sulle Alpi, che ha portato forti venti di foehn su tutto il Vicentino, da metà settimana torna sull’Italia un potente campo di alta pressione che porterà un aumento delle temperature in quota e dell’umidità in pianura. Con l’effetto dell’inversione termica torneranno le nebbie in pianura.

MARTEDI 8 FEBBRAIO

Cielo sereno su tutta la provincia con ottima visibilità grazie ai venti da nord appena terminati. Temperature in calo, estremi termici in pianura tra -1 e +10°.

MERCOLEDI 9 FEBBRAIO

Un bel sole splenderà su tutto il territorio. Nelle ore più fredde della giornata banchi di nebbia sul Bassovicentino. Temperature in aumento in quota, in lieve calo le minime in pianura con intense gelate notturne.

GIOVEDI 10 FEBBRAIO

Altra giornata di sole con temperature in quota ancora in aumento, tanto che lo zero termico salirà oltre i 3000 metri. In pianura le nebbie saliranno fino al Mediovicentino mantenendo basse le temperature massime non oltre i 4/5°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tra venerdì sera e sabato mattina un debole passaggio perturbato potrebbe portare qualche debole pioggia in pianura e qualche fioccata oltre i 500 metri. Bel tempo domenica con clima invernale.