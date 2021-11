Previsioni meteo 8-10/11, peggioramento rapido con pioggia e neve dai 1500 metri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo alcuni giorni di bel tempo caratterizzati da cieli limpidi e sereni, si affaccerà sul Vicentino un rapido peggioramento ad inizio settimana. Tuttavia da martedì un potente campo di alta pressione andrà a dominare il centro Europa portando anche sul territorio tempo stabile per alcuni giorni.

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE

Infiltrazioni di correnti più umide e fredde dai quadranti orientali porteranno un rapido peggioramento del tempo sul Vicentino già dalle prime ore del mattino. Avremo piogge diffuse in pianura anche a carattere di rovescio e neve in montagna a partire dai 1500/1600 metri. Nel primo pomeriggio le precipitazioni andranno via via esaurendosi e durante la serata si vedranno le prime parziali schiarite. Sono attesi 10/15 mm di pioggia sulla provincia centro-meridionale e 15/25 mm sull’Altovicentino. Sulle Prealpi cadranno 15/25 cm di neve al di sopra dei 1900 metri. Le temperature minime saranno in lieve aumento causa copertura nuvolosa, mentre le massime saranno in calo di 4/5°.

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso sul Medio/Altovicentino mentre sulle zone più meridionali della provincia avremo nuvole basse o nebbie, in diradamento nel corso della giornata. Dopo un bel pomeriggio di sole, verso sera si affacceranno delle nubi in arrivo da est. Correnti più fredde dall’est Europa faranno scendere le temperature soprattutto nei valori minimi, in pianura i valori saranno compresi tra +2° e +14°.

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE

La pressione atmosferica sarà ancora in aumento, questa ci garantirà una bella giornata di sole su tutto il Vicentino. Solamente nelle ore notturne si potranno verificare delle riduzioni della visibilità per foschie dense o banchi di nebbia sul vicentino meridionale. Possibili brinate anche in pianura nella prima mattinata, soprattutto nelle zone aperte di campagna, mentre le temperature diurne saranno ancora gradevoli al di sopra dei 10°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche venerdì sarà una giornata stabile e soleggiata mentre sabato vedremo le prime coperture nuvolose in arrivo nei quadranti occidentali che andranno a preannunciare un possibile peggioramento nella giornata di domenica.