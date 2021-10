Previsioni meteo 8-10 ottobre: Weekend soleggiato con correnti via via più fredde

SITUAZIONE GENERALE

Anche gli ultimi giorni di settembre sono terminati con bel tempo e temperature ben oltre le medie del periodo. Questo fine settimana si continuerà con questo “trend”. Tuttavia anche se non avremo precipitazioni, le nubi tenderanno ad aumentare grazie a correnti più umide in arrivo da ovest.

VENERDI’ 8 OTTOBRE

Nuvoloso in mattinata con possibili pioviggini sulle pedemontane. Da metà giornata le nubi andranno via via diradandosi a partire da nord, lasciando sempre più spazio al sole. Poco nuvoloso o sereno la sera. Temperature stazionarie, valori in linea col periodo.

SABATO 9 OTTOBRE

Bella giornata di sole su tutta la provincia. Dal pomeriggio arriveranno correnti fredde dall’est Europa, tanto che i valori di temperatura minima li registreremo la sera quando in pianura si andrà attorno i 9-10°C.

DOMENICA 10 OTTOBRE