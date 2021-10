Nations League, la Francia ribalta il Belgio: è finale con la Spagna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Belgio-Francia: per la seconda semifinale di Nations League, è stato spettacolo puro all’Allianz Stadium di Torino. Una partita interminabile, decisa solo al 90′ dal milanista Theo Hernandez con un sinistro al fulmicotone dei suoi. Un 3-2 finale che segna una straordinaria rimonta da parte dei transalpini dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-0 per i belgi grazie alle reti di Carrasco (azione però viziata da un precedente fallo belga non segnalato dal Var) e di un meraviglioso Romelu Lukaku: fulminante il tiro dal basso verso l’alto dell’ex interista. Forse un po’ di responsabilità del portiere Lloris visto che la conclusione è sul primo palo. Va detto però che in precedenza il portiere del Tottenham aveva salvato la Francia con un intervento da alieno su De Bruyne.



Prima frazione di gioco nel segno del Belgio, ma, l’incompiuta del calcio mondiale crolla nella ripresa. Da anni, una rosa profonda e di qualità per la Nazionale allenata dal commissario tecnico spagnolo Roberto Martinez; però, “i diavoli rossi” non riescono a decollare, e soprattutto a consacrarsi definitivamente. Tanti piazzamenti, ma come direbbe Mourinho “zero tituli”. Praticamente, il Belgio nel secondo tempo non scende in campo, e la rimontona francese può cominciare. Al 62′ il sempre più forte attaccante del Real Madrid Karim Benzema suona la carica e con un movimento da attaccante puro accorcia le distanze. Un attaccante puro con i piedi buoni il bomber detto “l’Etoile”.

Finale ricco di emozioni. Al 69′ Mbappé pareggia su calcio di rigore che il confuso arbitro tedesco Siebert assegna dopo essere stato richiamato dal Var e dopo aver rivisto l’episodio al monitor. Il fallo su Griezmann è netto. Poi succede di tutto: sempre il Var annulla per fuorigioco il potenziale gol vittoria a Lukaku, Pogba centra l’incrocio dei pali con un magistrale calcio di punizione e alla fine è Theo Hernandez all’ultimo respiro a decidere l’interminabile sfida, quando si profilavano i tempi supplementari. E adesso la Francia è attesa in finale dalla Spagna; gara in programma domenica 10 ottobre alle 20.45 al Meazza di Milano. Italia di scena domenica alle 15 a Torino contro il Belgio per la “finalina” di consolazione che vale il terzo posto.