Previsioni meteo 9-11 luglio: Week-end di bel tempo con punte di 34° domenica

Situazione generale

Dopo il fronte temporalesco dove si sono verificate anche forti grandinate sul vicentino, il tempo tende a migliorare grazie ad una nuova spinta dell’altra pressione dal Mediterraneo. Le temperature saranno in aumento a partire da sabato.

Venerdì 9 luglio

Bella mattinata di sole su tutta la provincia con clima gradevole grazie anche al basso tasso di umidità nell’aria. Nel pomeriggio poche nubi sulla fascia prealpina senza fenomeni di rilievo. Temperature in calo, specie nei valori minimi. Estremi termici in pianura tra 16 e 29°C

Sabato 10 luglio

Giornata di sole sul vicentino con temperature in aumento. Tuttavia i valori saranno ancora nelle medie del periodo con massime attorno i 30°C.

Domenica 11 luglio

La mattina cielo sereno su tutta la provincia. Dalle ore centrali della giornata avremo una timida attività cumuliforme sui monti, non si escludono locali rovesci sulle prealpi. In pianura il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso con afa in aumento. Lo zero termico schizzerà oltre i 4000m, registreremo massime sul basso vicentino attorno i 34°

Tendenza nel lungo termine

Buono lunedì. Mentre tra martedì e mercoledì una saccatura nord Atlantica porterà nuove precipitazioni e un deciso calo termico.