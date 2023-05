Previsioni meteo 9-11 maggio: in arrivo forte instabilità

Situazione generale

L’alta pressione si ritira in Atlantico lasciando libero passaggio alle perturbazioni che dal Regno Unito si spingono verso la Francia e poi verso il nord Italia. Un corridoio di correnti fresche ed instabili che durerà ancora per parecchi giorni. Sono stati mesi carenti di precipitazioni, ora sembra che il vicentino stia recuperando bene.

Martedì 9 maggio

Il cielo sul vicentino sarà nuvoloso o variabile per l’intera giornata. In pianura non ci saranno fenomeni di rilievo e si vedranno anche ampie schiarite con momenti soleggiati. In montagna invece sarà più grigio con occasionali brevi rovesci pomeridiani. Temperature stazionarie in linea col periodo.

Mercoledì 10 maggio

Fin dal mattino cielo coperto con fenomeni diffusi e di intensità moderata su tutta la provincia. Le precipitazioni continueranno fino al tardo pomeriggio-sera con punte di 35-40 mm di pioggia sul medio e alto vicentino. La neve cadrà sulle cime più alte al di sopra dei 2000/2100 metri. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi, non oltre i 15 gradi.

Giovedì 11 maggio

Mattinata variabile in pianura con qualche apertura del cielo. Nelle ore centrali della giornata attività cumuliforme in aumento lungo la fascia prealpina con rovesci e temporali nel pomeriggio in sconfinamento sulle pedemontane. Basso il rischio di fenomeni sul basso vicentino. La neve cadrà dai 1800 metri di quota. Temperature in lieve calo nei valori minimi, estremi termici in pianura tra 10 e 16 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Anche venerdì e sabato saranno due giornate molto instabili, soprattutto sui rilievi. Domenica un minimo depressionario si posizionerà sull’alto Tirreno portando un deciso peggioramento del tempo su tutto il nord est italiano. Sul vicentino potrebbero cadere anche più di 50 mm di pioggia. Le temperature torneranno sotto la norma del periodo.