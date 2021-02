Previsioni meteo, il gelo lascia il posto al clima più mite. Tornano le nebbie mattutine

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo alcuni giorni di gelo proveniente dall’est Europa, le correnti ruoteranno da ovest per l’avvicinarsi di un forte campo di alta pressione che porterà sul nostro territorio tempo stabile e correnti miti per il periodo.

MARTEDI 16 FEBBRAIO

Splenderà il sole sul Vicentino, anche se tuttavia nelle prime ore della mattinata vedremo ancora intense gelate in pianura con punte minime di -3/-4°. Le massime saranno in aumento riportandosi sui valori medi del periodo.

MERCOLEDI 17 FEBBRAIO

L’aumento della pressione atmosferica e del tasso di umidità nell’aria favorirà il ritorno delle nebbie in pianura, soprattutto nel Bassovicentino nella prima parte della mattina. Sui rilievi splenderà il sole e l’aumento termico sarà sensibile, tanto che lo zero termico si porterà verso i 2000 metri di quota.

GIOVEDI 18 FEBBRAIO

Alta probabilità di nebbie su gran parte della pianura vicentina nella prima mattinata e dopo il tramonto. Sereno o poco nuvoloso per velature sulle Prealpi. Si avvertirà molto l’effetto dell’inversione termica, farà più freddo in pianura e nei fondovalle che in quota. Le temperature saranno stazionarie con valori in pianura compresi tra 0 e 11°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Venerdì correnti più umide ed instabili porteranno qualche possibile pioviggine sul vicentino. Nel fine settimana tempo soleggiato e clima mite per il periodo, anche se in pianura sarà ancora probabile la formazione di foschie o nebbie.