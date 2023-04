Previsioni meteo per il ponte di Pasqua: tempo variabile fino a domenica, sole a Pasquetta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Una depressione dall’Inghilterra si sta muovendo verso la Francia e successivamente verso l’Italia. Questo determinerà, a fasi alterne, un po’ di instabilità anche sul Vicentino. Le temperature sono in lieve aumento ma si mantengono ancora sotto la norma nei valori minimi.

VENERDI 7 APRILE La giornata inizierà con cielo perlopiù nuvoloso soprattutto in montagna. Sarà proprio sui rilievi che nel pomeriggio ci sarà qualche locale piovasco e fioccata sopra i 1.400 metri. Bassa probabilità di fenomeni invece sulle pianure. Ampie schiarite ovunque la sera. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

SABATO 8 APRILE

Inizialmente cielo sereno su tutta la provincia. Da metà giornata sulla fascia prealpina aumenterà la copertura nuvolosa, associata a locali rovesci, nevosi oltre i 1.300 metro circa. Asciutto in pianura. Temperature senza variazioni di rilievo.

DOMENICA 9 APRILE

Inizialmente cielo irregolarmente nuvoloso con momenti ancora soleggiati in pianura. Nella seconda parte della giornata il cielo si farà via via più nuvoloso con la formazione di rovesci lungo le Prealpi e anche su alte pianure. Sono attesi fino 4-6 mm di pioggia sulle pedemontane, meno in pianura. In montagna fioccate a partire dai 1.300/1.500 metri di quota. In pianura non si andrà oltre i 15 gradi.

LUNEDI 10 APRILE

Il tempo va decisamente migliorando. Bella giornata di sole su tutto il territorio con temperature diurne in aumento. Nella prima mattina e dopo il tramonto invece farà ancora fresco con valori termici sotto i 10 gradi in pianura.