Previsioni per Natale: soleggiato con venti deboli

Situazione generale

Nella serata di domenica un minimo di bassa pressione è transitato velocemente dalle Alpi al Mare Adriatico portando un debole peggioramento sul vicentino con una spruzzata di neve sopra i 300 metri di quota. Al suo seguito sono entrati forti venti da nord che si sono abbattuti soprattutto sulle prealpi e pedemontane con raffiche oltre i 50 km/h. Questi venti anche se più deboli continueranno per un paio di giorni, mantenendo un clima tipico per la stagione anche se soleggiato.

Martedì 24 dicembre

Cielo sereno e limpido su tutta la provincia grazie alla ventilazione secca dai quadranti settentrionali. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 0 e 10 gradi. In pedemontana valori leggermente più alti per l’effetto del Foehn.

Mercoledì 25 dicembre

Nel giorno del Santo Natale il vento andrà gradualmente calando, e con essa anche la temperatura. Cielo sereno con diffuse gelate in pianura.

Giovedì 26 dicembre

Altra giornata di bel tempo. Probabili velature in arrivo da est durante la serata. Temperature stazionarie in linea coi valori del periodo. In pianura fino a -2 gradi di minima.

Tendenza nel lungo termine

Fino alla fine dell’anno non sono previste perturbazioni in arrivo. Da segnalare un aumento termico in quota per una maggiore influenza dell’alta pressione che si posizionerà sul centro Europa, mentre in pianura non ci saranno variazioni di rilievo.