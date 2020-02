Previsioni meteo 4-6 febbraio. Forte vento, temperature in discesa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

MARTEDì 4 FEBBRAIO

In mattinata verranno spazzate via le nuvole basse e le nebbie degli ultimi giorni. Vento da nord su tutto il Vicentino, con punte di 80-100 km/h in quota. Non si escludono deboli precipitazioni sul territorio dell’Altovicentino. Nevose oltre i 1500 metri. Temperature in sensibile calo in montagna, ancora mite in pianura per effetto dei venti di caduta di foehn.

MERCOLEDì 5 FEBBRAIO

Tempo sostanzialmente da sereno a poco nuvoloso con venti ancora sostenuti da direzione nord-est. Temperature nuovamente in calo, in pianura, dalla serata.