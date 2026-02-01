È la “guàna” l’ultima opera di Martalar. Ecco il tour “innevato” fra le opere dello scultore di Vaia

“La guàna del Primiero” è l’ultima fatica dello scultore altopianese Marco Martalar e ha visto la luce a fine anno: sette metri di altezza, è composta da oltre duemila pezzi e radici di legno raccolti nei boschi della tempesta Vaia, che nel 2018 ha colpito le Alpi, laciando una profonda ferita nel paesaggio e nelle comunità locali.

L’imponente scultura è stata commissionata dal comune di Fiera di Primiero e si trova al parco del benessere del Navoi nel cuore delle Dolomiti (Trento). Come sempre, l’artista altopianese Marco Martalar ha scelto di recuperare i legni schiantati: ciò che era distrutto rinasce così come simbolo di resilienza.

La leggenda narra che a Primiero cif ossero le guàne, ninfe che vivevano in simbiosi con i torrenti o i laghi. In particolare, la tradizione racconta che abitassero presso il Sass de le Guàne sotto Castèl Pietra, incarnando un naturale principio di armonia, legato alla cura e al rispetto dei luoghi scelti. Potevano entrare in contatto con gli uomini, fino anche a creare una famiglia, a patto che nessuno le costringesse a svelare la loro vera natura. Se però il marito insisteva nel costringerle a rivelare il loro mistero, sarebbero subito scomparse, senza ritornare mai più. Se qualcuno poi le infastidiva, inseguendole contro la loro volontà, si gettavano nell’acqua e si sottraevano agli importuni, trasformandosi in lontre, l’animale da sempre simbolo della comunità di Primiero: le Guane-lontre guizzavano cosi via, veloci nella corrente, dileguandosi in un istante.

Le altre opere di Martalar: figure fantastiche e riproduzioni di animali reali