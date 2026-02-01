Guerriglia a Torino, scontri tra polizia e manifestanti al corteo per Askatasuna

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha chiamato il ministro dell'Interno Piantedosi per chiedergli di trasmettere la sua solidarietà all'agente aggredito e a tutti gli agenti delle Forze dell'ordine che hanno subito violenze. Tuona la presidente del Consiglio Meloni: “Questi non sono dissenso né protesta: sono aggressioni violente con l'obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. E per questo devono essere trattate per ciò che sono, senza sconti e senza giustificazioni. Il Governo ha fatto la sua parte, rafforzando gli strumenti per contrastare l'impunità. Ora è fondamentale che anche la Magistratura faccia fino in fondo la propria, perché non si ripetano episodi di lassismo che in passato hanno annullato provvedimenti sacrosanti contro chi devasta le nostre città e aggredisce chi le difende”. In serata è arrivata anche la condanna di quanto accaduto dalla segretaria del Pd Elly Schlein: “Quelle che giungono da Torino sono immagini inqualificabili di una violenza inaccettabile”, ha detto esprimendo solidarietà alla polizia. “La nostra condanna della violenza è, come sempre, la più ferma e auspichiamo che gli aggressori vengano individuati al più presto”, ha aggiunto Schlein.

Dalla Lega a Forza Italia la maggioranza accusa la sinistra di legittimare certi comportamenti violenti. Il vice premier Matteo Salvini, esprime solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine: “Delinquenti quelli di Askatasuna: peggio di loro c'è solo chi li difende, coccola, giustifica o protegge” poi aggiunge: “Avanti tutta con arresti, sgomberi e nuovo pacchetto sicurezza”. La maggioranza torna infatti a spingere sul pacchetto sicurezza: Piantedosi ha annunciato che il pacchetto sarà discusso la settimana prossima e si lavorerà per proporre nuove norme. Intanto secondo quanto si apprende, riprende forza il fermo di polizia preventivo di 12 ore per i soggetti noti pericolosi. Una misura che sarebbe ritenuta “fondamentale” dagli addetti ai lavori per consentire lo svolgimento pacifico delle manifestazioni. Piantedosi ha annunciato che il pacchetto sarà discusso la settimana prossima e si lavorerà per proporre nuove norme. Intanto secondo quanto si apprende, riprende forza il fermo di polizia preventivo di 12 ore per i soggetti noti pericolosi. Una misura che sarebbe ritenuta “fondamentale” dagli addetti ai lavori per consentire lo svolgimento pacifico delle manifestazioni. : “Quelle che giungono da Torino sono immagini inqualificabili di una violenza inaccettabile”, ha detto esprimendo solidarietà alla polizia. “La nostra condanna della violenza è, come sempre, la più ferma e auspichiamo che gli aggressori vengano individuati al più presto”, ha aggiunto Schlein. ha chiamato il ministro dell'Interno Piantedosi per chiedergli di trasmettere la suache hanno subito violenze.“Questi non sono dissenso né protesta: sonoe chi lo rappresenta. E per questo devono essere trattate per ciò che sono, senza sconti e senza giustificazioni. Il Governo ha fatto la sua parte, rafforzando gli strumenti per contrastare l'impunità. Ora è fondamentale che anche la Magistratura faccia fino in fondo la propria, perché non si ripetano episodi di lassismo che in passato hanno annullato provvedimenti sacrosanti contro chi devasta le nostre città e aggredisce chi le difende”.

da cui gli agenti erano usciti: sarebbero oltre 30 i poliziotti rimasti nel corso della giornata.da un gruppo di antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario Einaudi. In un video si vedono una decina di antagonisti che si avvicinano al poliziotto e lo colpiscono con calci, pugni e un martello, puntandogli contro anche una luce laser verde. Il poliziotto, a terra, perde il casco e cerca di allontanarsi coprendosi la testa con le mani. Poi viene soccorso da alcuni colleghi e gli antagonisti si allontanano.ed è nel pronto soccorso chirurgico in un ospedale di Torino. Ha riportato contusioni multiple e una ferita da martello sulla coscia sinistra, già suturata.