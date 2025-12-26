Frontale fra due auto: tre feriti, uno è in rianimazione

Violento frontale intorno alle 17,30 di oggi, venerdo 26 dicembre, ad Agugliaro: tre le persone ferite, una è in gravi condizioni.

Lo schianto fra una Bmw e un’Audi, dall’impatto violentissimo, è avvenuto nel rettilineo di via Ponticelli per cause in corso di accertamento ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco: partiti dal distaccamento di Lonigo con cinque operatori a bordo di un Aps (autopompa serbatoio) e di un modulo fuoristrada, e giunti sul posto insieme al Suem 118 con tre ambulanze, i soccorritori hanno estratto dall’abitacolo delle auto le persone a bordo.

Tre come detto i feriti: due fidanzati padovani e un giovane cittadino albanese. Il più grave è un uomo di 32 anni in stato di incoscienza: è stato intubato sul posto e trasferito nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo. Portati a Vicenza anche un uomo e una donna, trasferti in pronto soccorso in codice giallo. Estinto anche un principio d’incendio che si stava sviluppando a seguito dello scontro. Dopo aver messo in sicurezza le auto, si è attesa la rimozione dei veicoli per ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità. Sul posto presenti anche i carabinieri, per i rilievi di rito. Il traffico è stato bloccato a lungo in entrambe le direzioni.

