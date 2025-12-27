Australian Open al via il 12 gennaio: forfait di Jack Draper. Sinner si prepara con 3 esibizioni

Non c’è pace per. Il 24enne tennista britannico, numero 10 del ranking, primo Slam dell’anno, a causa dell’infortunio al braccio sinistro rimediato a Wimbledon.

Ad annunciarlo sui propri canali social con un video, è stato lo stesso Draper che dopo Wimbledon ha giocato solo un match agli US Open (perso poi per ritiro contro il belga Zizou Bergs) a causa del protrarsi del risentimento al braccio: “L’Australian Open è un torneo molto importante, il primo Slam dell’anno, ma con il mio team abbiamo deciso di non partecipare. È stata una decisione davvero difficile. Sono nella fase finale del mio recupero, e tornare in campo in un torneo al meglio dei 5 set non è una scelta intelligente per me e il mio tennis. Grazie per il vostro supporto nel 2025, non vedo l’ora di tornare al campo dopo un periodo veramente lungo e difficile”.

In testa al seeding in Australia ci sarà Carlos Alcaraz, per la prima volta testa di serie n. 1 a Melbourne. Oltre a Draper, tra i big, grande assente anche Holger Rune fermo per infortunio dopo la rottura del tendine d’Achille.

In quattro entrano invece in tabellone grazie al ranking protetto: Juncheng Shang, Zhizhen Zhang, Emil Ruusuvuori e Thanasi Kokkinakis. Wild card a James Duckworth, Patrick Kypson e Yunchaokete Bu

Nel tabellone femminile fari puntati sull’ex campionessa dello US Open 2017, Sloane Stephens mentre in campo maschile il giocatore con il curriculum più ingombrante è il veterano Kei Nishikori, ex numero 4 del mondo e medaglia di bronzo olimpico in singolare ai Giochi di Rio 2016.

Gli Australian Open 2026 si aprono ufficialmente con le qualificazioni al main draw, in programma dal 12 al 15 gennaio a Melbourne Park, mentre lo Slam partirà domenica 18 gennaio. Nel giorno della vigilia di Natale sono stati svelati i due tabelloni cadetti formati ciascuno da 128 giocatori/giocatrici, in cui sono presenti 8 azzurri e 6 azzurre: Francesco Passaro, Andrea Pellegrino, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Lorenzo Giustino, Federico Cinà in campo maschile e Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Silvia Ambrosio, Camilla Rosatello e Jessica Pieri.

Jannik Sinner si prepara allo Slam australiano con tre esibizioni: la prima è in programma il 10 gennaio a Seul, in Corea del Sud, dove affronterà l’eterno rivale Carlos Alcaraz, fresco di cambiamenti nel suo team. Il 14 gennaio a Melbourne, l’altoatesino prenderà poi parte al ‘Million Dollar 1 Point Slam’: 16 i partecipanti tra cui il più acerrimo contestatore di Sinner alias Nick Kyrgios. La formula è tanto semplice quanto spettacolare: ogni incontro si deciderà con un solo punto. Il torneo si svolgerà con un tabellone a eliminazione diretta, mentre il diritto di servire o rispondere sarà stabilito con il metodo “carta, sasso o forbici”. Infine, il 16 gennaio, ci sarà il confronto con Auger-Aliassime nell’ambito dell’Open Week di Melbourne.