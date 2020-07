Scontro multiplo in strada: quattro auto coinvolte e tre feriti ricoverati in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Carambola tra automobili nella prima serata di ieri ad Agugliaro, cittadina del Bassovicentino ai confini con la provincia di Padova. Ben quattro i veicoli coinvolti in uno scontro multiplo dopo la perdita di controllo di un primo mezzo che innescato una serie di impatti violenti tra le vetture e i guardrail di delimitazione della carreggiata.

Se qualcuno tra conducenti è uscito incolume dall’incidente, altrettanto non si può dire per tre persone finite al pronto soccorso, con condizioni più serie per una donna, estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco, dove era rimasta incastrata.

L’allarme è scattato intorno alle 20 di venerdì sera. Sul posto due ambulanze del Suem 118 giunte dall’ospedale di Noventa Vicentina, una pattuglia di carabinieri per i rilievi e la squadra di pompieri subito intervenuta in soccorso della donna in difficoltà appena giunta sul posto, dal distaccamento di Lonigo. Dopo aver prestato supporto all’automobilista ferita, i membri della squadra d’emergenza del 115 si sono dedicati alla messa in sicurezza della zona, che si trova in via Ponte Alto ad Agugliaro, su un tratto di strada rettilineo.

Le cause dello scontro multiplo sono al vaglio delle forze dell’ordine, una dinamica alquanto complessa quella che si prospetta da ricostruire per loro visto il coinvolgimento nel “flipper” di tanti veicoli. Nessuno tra i feriti rischia la vita, ingenti invece i danni alle vetture come si può notare dalla galleria di immagini fornite dai vigili del fuoco.