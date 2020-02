Joe Formaggio, sindaco-sceriffo di Albettone, subentra a Berlato in Consiglio Regionale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Passaggio di testimone tra politici vicentini in Consiglio Regionale Veneto oltre che tra rappresentanti del medesimo partito Fratelli d’Italia: il sindaco di Albettone Joe Formaggio è ufficialmente subentrato a Sergio Berlato. Il seggio era rimasto vacante dopo l’elezione – anche in questo caso in subentro – in Parlamento Europeo. La surroga è avvenuta ieri a Palazzo Ferro Fini, a Venezia, con l’insediamento del primo cittadino del paese del Basso Vicentino, noto ai media locali e talvolta anche nazionali per alcuni episodi passati legati alla sicurezza nel territorio.

Formaggio risultava come primo in graduatoria tra i non eletti nella lista di Fratelli d’Italia, l’entità politica che fa capo a Giorgia Meloni. L’incompatibilità tra le cariche di consigliere regionale ed eurodeputato di Berlato aveva attivato nelle scorse settimane l’iter di sostituzione del politico altovicentino, uscito di scena lasciando il testimone in mano a un conterraneo, stavolta proveniente dal sud della provincia berica.

“Dopo la surroga votata all’unanimità dall’assemblea legislativa veneta – si legge nella nota dell’ufficio stampa della Regione Veneto – , prendendo la parola per prima volta nell’aula consiliare Formaggio ha invitato il Consiglio regionale, facendo riferimento alla sua esperienza di sindaco, a tenere in considerazione e porre come prioritarie le esigenze dei territori, delle amministrazioni comunali e delle realtà locali”.