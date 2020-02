Grazie a Ecor International, sonda NASA/ESA vola nello spazio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è anche un pezzo di Schio nella sonda Solar Orbiter che lunedì 10 febbraio ha preso il volo da Cape Canaveral, in Florida, Stati Uniti. I fogli in titanio dello scudo di calore della sonda infatti, appartenente alla NASA e alla ESA (European Space Agency), sono stati lavorati a Schio dalla Ecor International.

L’azienda vicentina ha quindi contribuito alla missione culminata con il lancio della sonda, eseguendo dei trattamenti di degasaggio dei fogli di titanio dello scudo termico. La partenza è stata lunedì 10 febbraio alle 05:03, ora italiana, da Cape Canaveral, in Florida. La sonda dell’ESA e della NASA si avvicinerà a regioni mai esplorate del sistema solare con il compito di studiare, in particolare, il campo magnetico del sole.

Ecor International SpA, azienda di Schio specializzata nella produzione di componenti critici anche per il settore dell’Aerospazio, ha eseguito alcune lavorazioni determinanti per il funzionamento di questo mezzo spaziale. In particolare, l’azienda è stata coinvolta nella realizzazione di un modulo specifico della sonda, il Solar Orbiter Heat Shield (SOHS), senza il quale la missione non sarebbe stata possibile.

Si tratta di uno scudo termico che ha la funzione di proteggere il mezzo spaziale dal calore quando la sonda si avvicinerà al sole, tra circa due anni. Su questo scudo sono stati installati dei potenti telescopi preposti alla raccolta di informazioni e immagini del sole che devono essere schermati per resistere alle temperature elevate. Ecor International SpA ha realizzato alcuni trattamenti di degassaggio delle decine di fogli di titanio di cui è composto lo scudo. Questi componenti sono stati collocati per decine di ore in un forno ad alto vuoto ad una temperatura che sfiora i 600 gradi: l’operazione ha consentito di eliminare le impurità sulla superficie e di stabilizzare il rivestimento protettivo di colore nero, dalla composizione segreta.

Il forno ad alto vuoto è un impianto all’avanguardia che realizza processi speciali di brasatura e trattamenti termici e che è in grado di raggiungere i 1.400 gradi. Ecor International SpA ha progettato e costruito anche un’attrezzatura di supporto per i fogli che ha permesso di collocarli nel forno distesi, rilasciando le tensioni residue dovute al rivestimento.

“Si moltiplicano gli effetti virtuosi della recente strategia aziendale nell’investire in competenze tecnico scientifiche di eccellenza per acquisire rinnovata competitività sui mercati internazionali – spiega Fabrizio Casadei, Direttore Generale di Ecor International SpA – manifattura all’avanguardia e centro R&D industriale a supporto costituiscono i pilastri del gruppo Ecor nella roadmap 2030”.

“Siamo onorati di aver contribuito con le nostre competenze a questo importante progetto internazionale – commenta Rinaldo Rigon, Key Account Manager Aerospace di Ecor International SpA e responsabile del progetto – La nostra partecipazione è stata possibile grazie al nostro personale qualificato, alla disponibilità di tecnologie avanzate e al superamento dei test di qualifica sui fogli in titanio che hanno pienamente soddisfatto i requisiti prefissati in termini di pulizia e resistenza alle radiazioni. Ora proseguiamo le nostre attività con altri progetti per lo Spazio tra cui Orion MPCV (NASA), Cygnus PCM (NASA) e PLATiNO (ASI)”.