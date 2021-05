Ladro in casa, scoperto, aggredisce una bambina con lo spray urticante

Il ladro si è intrufolato in casa all’ora di cena, e quando una bambina di soli nove anni l’ha scoperto, rimanendo impietrita, le ha spruzzato negli occhi dello spray urticante.

Il grave episodio è accaduto lunedì in tarda serata in un’abitazione di Albettone in via Ponti Nuovi: la mamma della piccola – una donna cinese di 26 anni – si trovava in un’altra stanza quando ha sentito la figlia urlare di dolore. Il ladro è entrato – col volto semi coperto ha raccontato poi la piccola ai carabinieri – e ha fatto in tempo a scappare rubando due anelli d’oro.

Raggiunta dai genitori, la bambina ha raccontato quanto accaduto ed è stata accompagnata al pronto soccorso di Noventa Vicentina per le cure del caso, per fortuna limitate a un dolore agli occhi. Le indagini sono in corso per individuare il responsabile dell’aggressione e del furto.