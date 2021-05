Tir esce di strada e abbatte un albero con la cabina di guida. Ferito il camionista

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per quasi tre ore ieri sera a Camisano Vicentino, lungo la strada provinciale 24, per rimettere sull’asfalto un grosso autoarticolato uscito dalla carreggiata alle 20.15 di martedì sera a andato a sbattere contro il tronco di un’albero.

Prima di questa operazione gli operatori del 115 si sono occupati di estrarre il camionista dalla cabina di guida, accartocciatasi per la violenza dell’impatto, intrappolandosi l’uomo all’interno. Una volta messo in salvo, l’autista è stato affidato ai sanitari del Suem che lo hanno stabilizzato e trasportato in ospedale in codice rosso.

Età e provenienza dell’autotrasportatore non sono stati resi noti nell’imminenza dell’uscita di strada, che non avrebbe coinvolto altri mezzi. Potrebbe essere stata causata da una disattenzione dello stesso guidatore, da un malore o da un colpo di sonno, forse aggravata dall’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta copiosa nel corso della serata.

I pompieri, arrivati da Vicenza con due mezzi tra cui l’autogrù e 7 operatori in tutto, hanno messo in sicurezza il mezzo pesante, riportandolo poi sulla carreggiata stradale, con la collaborazione del soccorso stradale e i carabinieri. La via di comunicazione è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di recupero dell’autoarticolato.