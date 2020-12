Auto si ribalta su un fianco dopo carambola sulla provinciale. Ferito il conducente

Incidente stradale tutto da spiegare quello avvenuto nella serata di lunedì sul confine tra Pojana Maggiore e Noventa Vicentina, con una sola automobile coinvolta e finita ribaltata su un fianco. A bordo il conducente, un uomo residente nel Bassovicentino, che avrebbe perso il controllo del suo veicolo in un tratto rettilineo per cause del tutto ignote per ora.

Non risultava esserci alcun passeggero con lui e sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicolo nella dinamica dell’episodio.

La chiamata di soccorso è giunta alla centrale del 118 di Vicenza ieri alle 20.40 circa, con ambulanza e vigili del fuoco inviati lungo la strada provinciale 123 in via Ponte Cazzola, trovandosi di fronte la vettura adagiata sull’asfalto sul lato passeggero, con le ruote in aria. Dopo aver in parte sfondato una recinzione e una cancellata davanti al rudere di una vecchia abitazione rustica utilizzata come deposito.

I pompieri sono intervenuti per estrarre l’uomo dolorante dall’abitacolo, da dove non riusciva ad uscire in autonomia. Successivamente la squadra del 115 in turno, giunta dal distaccamento di Lonigo, si è occupata di rimettere in strada il mezzo danneggiato e di ripristinare la viabilità in totale sicurezza. I carabinieri invece si sono occupati dei rilievi sulla strada e sul mezzo, mentre il ferito è stato ricoverato in condizioni gravi – ma non in pericolo di vita salvo complicazioni successive – all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove ha trascorso la notte.