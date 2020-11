A fuoco materiale abbandonato dentro ad alcune gallerie. Giallo sulle cause

Dalle 14. 40, i vigili del fuoco sono impegnati in via Carpane in zona Scudeletta a Barbarano Mossano per un incendio divampato all’interno di alcune gallerie di vecchie cave piene di materiale abbandonato e fitta vegetazione.

I pompieri accorsi da Lonigo, Vicenza, e Arzignano con un’autopompa, due autobotti, un mezzo antincendio boschivo e dieci operatori stanno operando per lo spegnimento dell’incendio all’interno delle gallerie, che hanno diverse diramazioni. Non sono al momento note le cause dell’innesco del rogo.