Reparto 6 del “Trento”, torna l’incubo epidemia: 5 positivi, sospesi i nuovi ingressi

Il Reparto 6 dell’istituto per anziani Trento, che fa parte dell’Ipab di Vicenza, torna nell’incubo-Covid, dopo esserci già stato la scorsa primavera.

Nell’ambito delle attività di screening che vengono da allora effettuate periodicamente nelle residenze – che ospitano complessivamente oltre 400 ospiti – sono stati rilevati infatti nel corso del fine settimana cinque casi di positività al Covid su anziani provenienti da dimissioni ospedaliere.

Tutti gli ospiti sono ora accolti presso il nucleo isolamento del reparto 6 della Residenza “Trento”, come previsto dalle attuali disposizioni normative. Per le prossime due settimane – afferma Ipab Vicenza in una nota – verranno sospesi in via precauzionale tutti i nuovi ingressi.