Appello sui social per trovare Evis, scomparso da 15 giorni. Ricerche anche a Vicenza

Si sono estese in tutto il Veneto, con particolare attenzione a Vicenza e paesi limitrofi, le ricerche di Evis Gjini, un giovane uomo di 32 anni residente a Verona del quale non si hanno più notizie da ormai due settimane. Ultimo avvistamento certo che risale a martedì 19 marzo, poi di lui più nessuna traccia.

Dopo aver atteso il rientro dopo le prime di chiamate a vuoto, i familiari si sono recati dalle forze dell’ordine per denunciarne la scomparsa, attivando così il protocollo di ricerca che è tutt’ora attivo. Un’assenza prolungata di certo inedita e anomala nel caso di Evis, con preoccupazione crescente per il telefono sempre rimasto spento in questi giorni di silenzio. Occhi e capelli scuri, alto 1,70 circa, indossava un giubbino nero e marrone chiaro al momento della scomparsa, jeans e scarpe sportive.

Le ricerche del giovane, dopo il territorio veronese, hanno toccato in questi giorni l’area di Vicenza e la provincia. Sono infatti luoghi che il 32enne conosce bene, essendo cresciuto da bambino nel capoluogo berico prima di trasferirsi per motivi di studio e poi di lavoro nel Veronese. Pare che nessuno, qui, però, tra gli amici conosciuti in quel periodo, abbia notizie di lui. Dalla settimana scorsa è stata autorizzata la diffusione di una sua fotografia sul web e sui social media, con l’appello a fornire indicazioni utili a chi lo incontrasse.

Alcune segnalazioni sarebbero giunte, in seguito al tam-tam su internet, ma senza portare a rintracciare lo scomparso. La famiglia d’origine dell’uomo risiede a Barbarano Mossano, e sono i genitori e la sorella – di professione medico, vive in un’altra regione – a lanciare l’appello per ritrovarlo. Diplomato all’Istituto Masotto di Noventa e poi laureato a Verona, esperto in lingue straniere, il 32enne si era stabilito nel quartiere di Veronetta in cerca di una nuova occupazione. Si pensa ad un allontanamento volontario.

Se qualcuno lo vedesseè pregato di contattare subito il 112 oppure l’associazione penelope al numero 388.1122653