Una rosa speciale per… Rosa come regalo per i 104 anni. Festa all’Ipab Sant’Antonio

Un regalo speciale e benedetto dal Papa, la visita congiunta del sindaco e del parroco del paese, e soprattutto l’affetto extra nel giorno del 104° compleanno da parte di tutti coloro che quotidianamente la accudiscono e le fanno compagnia. E’ stata davvero una giornata speciale quella di ieri per Rosa Groppo, ultracentenaria di Chiampo e nonna del paese, che all’Ipab Sant’Antonio di Chiampo e Alta Valle è stata festeggiata mercoledì nel corso della mattinata per i 104 anni compiuti.

Per lei una rosa e altri mazzi di fiori, una corona brillante, i palloncini colorati, gli auguri, una gustosa torta da condividere con i presenti e un’infinità di candeline simboliche da spegnere per il traguardo anagrafico, davvero ragguardevole, ancora una volta raggiunto. Una nuova giornata di festa, dopo quella per la Pasqua recente, trascorsa con gli altri ospiti dell’Ipab e con chi dall’esterno è venuto a farle visita. Compresa la sorella minore e i tanti nipoti giunti per l’occasione.

Della classe 1920, la nonna della vallata del Chiampo è ospite della struttura residenziali per persone anziane da 9 anni ormai e gode tutto sommato di buona salute in rapporto alla carta d’identità che avanza. Ha vissuto nella cittadina insieme ad un’altra sorella ed è stata una bravissima sarta, molto apprezzata da queste parti per il suo lavoro.

Insieme al personale di assistenza interno si sono fatti trovare pronti anche il presidente della Rsa “Sant’Antonio”, Alessandro Tonin, il sindaco Filippo Negro e il parroco locale don Lorenzo Zaupa che portato in dono il fiore benedetto da Papa Francesco, particolarmente apprezzato. “Il compleanno di Rosa ha rappresentato veramente un bel momento di gioia per tutta la struttura – assicura il dirigente e portavoce Alessandro Tonin –. Rosa Groppo ha ancora una serenità invidiabile e, per questo, è un esempio per tutti”.