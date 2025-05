Attivate a mezzanotte le ricerche di un 33enne scomparso a Campogrosso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Potrebbe semplicemente aver lasciato l’auto nella zona montana di Rifugio Campogrosso per avventurarsi e passare la notte tra i boschi, ma si tratta solo di un’ipotesi tra le altre, il 33enne vicentino di cui non si hanno più notizie da ieri.

Una mail di segnalazione ha fatto scattare prima le verifiche del caso e poi le ricerche, con il via al protocollo ordinato alla mezzanotte tra martedì e mercoledì, attivando i vigili del fuoco e a seguire Carabinieri e operatori del Soccorso Alpino al fine di rintracciare la persona scomparsa.

Per il momento non si ritiene utile diffonderne generalità e immagini, contando si tratti di un allontanamento volontario, anche se si tema che possa essersi verificato un incidente di montagna. Un primo sopralluogo è stato effettuato nell’immediatezza dell’allarme pochi minuti dopo le 24 e si è prolungato poi fino a notte inoltrata. Questa mattina sono riprese e sono state potenziate le ricerche con il coordinamento dei vigili del fuoco di Vicenza, che stanno accogliendo i “rinforzi” dei colleghi di Rovigo, Treviso e, dalla Lombardia, da Milano e Monza. Oltre ai colleghi del 115 delle stazioni di Recoaro-Valdagno e di Schio, che ben conoscono il territorio di montagna locale.

La base operativa mobile è stata allestita in località Campogrosso, nel parcheggio che si trova nel Comune di Recoaro Terme a quota 1.450 metri. Hanno raggiunto la postazione le unità cinofile, gli specialisti del controllo aereo con i droni e la squadra Tas del servizio di Topografia Applicata al Soccorso, con supporto degli esperti delle montagne locali, Pasubio e Catena del Carega, pronti a muoversi tra le asperità della zona.

La notizia è in aggiornamento

