Malore alla guida e uscita di strada: soccorsi vani per pensionato di 72 anni

Tragico fatto stamattina intorno alle 9.30 circa nel territorio del binomio Barbarano Mossano, dove un pensionato di 72 anni ha perso la vita in circostanze che appaiono già definite. Ci sarebbe infatti un malore all’origine dell’incidente, un probabile malessere improvviso – si pensa ad un infarto – che avrebbe causato un lieve tamponamento di striscio con un secondo mezzo, una Renault Clio. L’uomo viaggiava da solo.

La conseguente uscita di strada della Punto guidata dalla persona in grave difficoltà si è conclusa nel fossato che costeggia la via, nell’erba alta. I soccorritori del Suem sono giunti sul posto in via Campiello con un’ambulanza del 118 senza poter far salvare la vita all’uomo in stato di arresto cardiaco, tentando di proseguire le operazioni di rianimazione, già avviate dai primi soccorritori, ma senza l’esito sperato.

Oltre al personale sanitario si sono precipitati sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di Lonigo e dei carabinieri di passaggio in quel momento. Un pompiere di professione, fuori servizio, è stato il primo a cercare di offrire aiuto alla vittima, insieme a militari dell’ispettorato del lavoro anche questi ultimi in transito da quelle parti. Nonostante la presenza di personale adeguatamente istruito per il primo soccorso in situazioni di emergenza come quella odierna, il pensionato vicentino è stato dichiarato deceduto dal medico nel frattempo intervenuto a bordostrada: infruttuosa purtroppo la rianimazione cardiopolmonare tentata a lungo sul posto proprio dai vigili del fuoco.

La Fiat Punto su cui viaggiava il 72enne vicentino, di cui identità e residenza effettiva saranno diffuse dopo l’avvenuta informazione della triste notizie ai familiari, è stata in seguito recuperata. Illeso il conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’episodio. L’incidente si è verificato lungo la trafficata strada provinciale 8 che attraversa la zona, con la polizia locale a intervenire per i rilievi e regolare la viabilità.