Monopattino e auto si scontrano all’incrocio. In ospedale per accertamenti un 39enne

Si stava recando sul posto di lavoro, alla ripresa dopo il week end, il 39enne soccorso poco dopo le 7 di lunedì mattina in zona industriale di Thiene, rimasto ferito dopo l’urto avvenuto tra di lui – mentre conduceva un monopattino elettrico – e una vettura. Sul posto, all’altezza dell’incrocio tra via dell’Industria e via Campazzi, sono giunti sia gli agenti di polizia locale del Consorzio con sede a Thiene sia il personale sanitario del Suem con ambulanza.

Per M.S.M., thienese di 39 anni, si è reso necessario il ricovero all’ospedale di Santorso per approfondire le sue condizioni, attraverso accertamenti diagnostici specifici. Dopo le prime cure sul posto, comunque, l’uomo è stato affidato al personale di emergenza del Suem per il trasporto in pronto soccorso.

Illeso invece l’altro lavoratore che si stava recando verso la rispettiva sede di occupazione, un 47enne residente a Schio, alla guida di un veicolo privato di marca Ford, rimasto in parte danneggiato in conseguenza dell’urto accidentale con il monopattino. Riguardo alle cause e alle relative responsabilità inerenti all’incidente di stamattina, a “far fede” saranno gli esiti dei rilievi della polizia locale Nord Est Vicentino.