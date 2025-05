Si incastra nella cancellata, pompieri salvano giovane capriolo

Forse uno spavento durante una corsa, probabilmente distratto da qualche passante o dal rumore di un motore. E’ così che stamattina un giovane capriolo è rimasto bloccato tra le sbarre di una cancellata di via Barre a Barbarano Mossano, salvato poi dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco.

L’animale, proprio nel tentativo di attraversare le sbarre di ferro, si era anche ferito rimanendo poi bloccato. I Vigili del Fuoco, intervenuti quindi dal locale distaccamento di Lonigo, hanno dapprima coperto il muso del capriolo per tranquillizzarlo, per poi allargare le sbarre con l’ausilio di un divaricatore, riuscendo così a liberare l’ungulato. Il capriolo, anche in considerazione delle condizioni da verificare a seguito del ferimento, è stato affidato alle cure del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici): sul posto presenti anche i Carabinieri Forestali di Lonigo.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.