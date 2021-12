Tir si ribalta e perde il carico, autista illeso. Traffico bloccato in direzione Lonigo

Grave incidente alle prime luci dell’alba di questa mattina, martedì 28 dicembre. Erano da poco passate le 5 e 30 quando un mezzo impegnato in un trasporto eccezionale si è ribaltato perdendo il carico. Fortunatamente l’autista del tir è rimasto illeso.

L’incidente è avvenuto lungo la SP 8 in via Capitello a Barbarano Mossano, nella rotatoria in zona Caseificio comunale. Il carico, composto da quattro travi di cemento lunghe 25 metri e del peso di 160 quintali cadauna, ha invaso completamente la carreggiata causando il blocco del transito con conseguente chiusura al traffico in direzione Lonigo.

Sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Lonigo, sul posto anche un’autogrù dei pompieri di Padova per la rimozione delle lunghe travi. Nel luogo del sinistro sono giunti i Carabinieri per i rilievi di rito e la messa in sicurezza del sito.