Previsioni meteo 28-30/12, clima stabile e soleggiato con temperature fino a 10°

SITUAZIONE GENERALE

Giunge ormai al termine il flusso umido Atlantico che in questi giorni ha portato cieli grigi e anche qualche debole precipitazione sul Vicentino. Una poderosa spinta dell’alta pressione africana verso l’Europa Centrale porterà clima stabile e soleggiato sul nostro territorio ma anche il ritorno delle nebbie in pianura.

Le temperature subiranno una notevole impennata con valori tutt’altro che invernali. In collina e in montagna avremo anche 10°, ben oltre la media del periodo.

MARTEDI 28 DICEMBRE

Durante il mattino ci saranno delle parziali schiarite, soprattutto sull’Altovicentino. Nel pomeriggio/sera il cielo si presenterà più coperto ma non sono previsti fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie.

MERCOLEDI 29 DICEMBRE

Giornata variabile con cielo irregolarmente nuvoloso. Le schiarite più ampie le vedremo in montagna. Temperature in aumento soprattutto sui rilievi. Estremi termici in pianura tra 0 e 10°.

GIOVEDI 30 DICEMBRE

Soleggiato su Medio/Alto Vicentino, mentre a sud del capoluogo sarà probabile il formarsi di nebbie e dense foschie. Clima tutt’altro che invernale, in collina e in montagna temperature anomale, zero termico a 3300 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Mentre in pianura l’effetto dell’inversione termica con nebbie e foschie manterranno le temperature vicine a valori normali per il periodo, sui rilievi il clima primaverile continuerà almeno fino al 2 gennaio. Qualche speranza di cambiamenti nel tempo dal 3 gennaio in poi.