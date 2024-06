Grosso albero si sradica e abbatte palo del telefono che si conficca sul parabrezza di un’auto

Per fortuna l’automobile “vittima” di una sorta di effetto domino si trovava parcheggiata a bordo strada senza passeggeri a bordo, nella prima serata di lunedì nel Comune di Noventa Vicentina, altrimenti si starebbe parlando di una tragedia.

Tutto ciò osservando in special modo quando accaduto in via Fontana, dove all’improvviso una grossa pianta si è sradicata dal suolo da una proprietà privata, cadendo di traverso in strada e abbattendo un palo di legno della rete telefonica. Questo, a sua volta, con una delle estremità è andato a conficcarsi nell’abitacolo delle vettura in sosta – e vuota in quel frangente di pochi attimi -, perforando il parabrezza ad altezza del sedile anteriore destro.

Il rumore provocato dal doppio urto, che solo per caso non ha provocato danni peggiori e un bilancio con feriti, ha attirato in strada i residenti della zona, oltre agli utenti della via in transito ma rimasti a distanza. Alcuni tra questi hanno segnalato l’evento ai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta la del 115 dal distaccamento di Lonigo, operando prima sui cavi della linea telefonica e poi sui due ostacoli caduti lungo la via. Facile ipotizzare che l’albero abbia ceduto a causa delle intense piogge recenti.

La strada noventana lungo via Fontana è stata inevitabilmente subito interrotta al traffico per un’ora e mezza circa, tempo necessario per i pompieri per liberarla dal tronco che ne ostruiva il passaggio. Della gestione della circolazione in zona si sono occupati invece gli agenti della polizia locale, chiamati a supporto delle operazioni di ripristino. Per l’utilitaria rimasta danneggiata, “prenotata” la sostituzione del parabrezza.