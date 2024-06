Previsioni meteo 11-13/06, tre giorni di rovesci a intermittenza sul Vicentino

SITUAZIONE GENERALE

Un affondo di aria artica sull’Europa centrale porta molta instabilità anche sul nord Italia. Correnti più fresche ed instabili ci accompagneranno ancora per qualche giorno con momenti di sole intervallati da improvvisi temporali sul Vicentino, anche di forte intensità. Le temperature saranno in lieve calo.

MARTEDI 11 GIUGNO

La mattina cielo nuvoloso su gran parte della provincia con rovesci sparsi o temporali più probabili su Prealpi e ovest Vicentino. Nelle ore centrali della giornata ci sarà spazio per il sole, le nubi infatti andranno a diradarsi per qualche ora. In serata nuovo peggioramento temporalesco in arrivo dalla Lombardia colpirà medio e alto Vicentino con forti acquazzoni, non è da escludersi qualche grandinata. A fine giornata saranno caduti fino a 40-60 mm di pioggia sulle pedemontane e Prealpi. Estremi termici in pianura tra 15 e 24 gradi.

MERCOLEDI 12 GIUGNO

Nuovi impulsi perturbati dal veronese si porteranno verso l’alto Vicentino dove avremo piogge intermittenti di moderata intensità per gran parte della giornata. Tra un nucleo piovoso e l’altro non mancherà qualche raggio di sole di tanto in tanto. Temperature in ulteriore lieve calo nei valori massimi.

GIOVEDI 13 GIUGNO

Altra giornata molto instabile. Cielo variabile su tutta la provincia con brevi rovesci più probabili lungo le zone montane e alta pianura. Temperature stazionarie con valori al di sotto della norma del periodo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Netto miglioramento del tempo a partire da venerdì. Aumento della pressione atmosferica e quindi anche delle temperature. Nel fine settimana i valori massimi torneranno diffusamente oltre i 25 gradi.