Nicolò è volato in cielo, vinto da un male incurabile. Lutto a Costozza, aveva solo 7 anni

E’ un dolore che non ha confini, nè territoriali nè di umana comprensione, quello scaturito a Costozza di Longare domenica scorsa alla notizia della morte di un bimbo di soli 7 anni. Si chiamava Nicolò Frigo, ed era malato da tempo, messo di fronte in così tenera età ad un nemico subdolo e gigantesco che solo un piccolo supereroe come lui poteva affrontare e provare a sconfiggere. Con l’aiuto della “sua squadra”, composta dai genitori Gloria e Denis e dal fratellino Thomas e dai quattro nonni sconsolati, in prima linea, e con il sostegno di tutto l’ospedale San Bortolo di Vicenza, i cui medici specialisti e pediatri hanno fatto quanto hanno potuto per non strappare agli abbracci di tutti quel bambino biondo tanto “tosto” quanto dal cuore tenero.

Come si evince dalle centinaia di messaggi che in queste ore si leggono sulle pagine social ufficiali di Vicenza For Children e del sindaco di Longare, Anche loro vicini alla famiglia in questi giorni di vigilia di un Natale intriso di dolore che, con il conforto di tutti, dovrà essere anche per loro di rinascita dopo aver salutato il loro piccolo angelo guerriero.

Stasera si terrà la veglia di preghiera, alle 19, nella chiesa comunale di Costozza. Domani pomeriggio alle 15, invece, si celebrerà il rito religioso di commiato. Il minuto feretro bianco giungerà dall’ospedale di Vicenza, dove Nicolò è spirato nonostante l’impegno di tante persone che si sono alternate intorno al suo capezzale. Per volere dei genitori si chiede a coloro che vorranno offrire un tributo di devolvere un’offerta alle associazioni onlus Vicenza For Children e Città della Speranza, che ogni giorno tengono per mano i bambini malati e sorreggono le famiglie in difficoltà nell’affrontare le difficili battaglia che impone la malattia.

“Un particolare ringraziamento la famiglia lo rivolge a tutto il personale medico, paramedico e pediatrico dell’ospedale civile di Vicenza – si legge nell’annuncio affisso da ieri negli spazi pubblici dedicati -. Un grazie di cuore a tutto lo staff, volontari ed educatrici di Vicenza For Children per l’amorevole disponibilità ed assistenza donata”. Tra gli occhi lucidi e gli interrogativi che umanamente sgorgano nell’anima in momento simili, colpisce il ricordo dei volontari che hanno assistito da vicino Nicolò, così come altri bimbi che lottano per la vita. “Ci mancherai tanto. Le risate, i proverbi, le barzellette. Le storie che sapevi a memoria, il lupo, Gianni aiutoooo, le ore di ciaccole. La tua manina sulla guancia. La mano nella mano. Sei il nostro Super Eroe!”. Con questo testo intimo e commuovente proprio l’associazione di Vicenza lo ha salutato, così come tanti che sotto al post hanno lasciato una traccia del proprio passaggio.

“Purtroppo la nostra comunità è stata rattristata dalla dolorosa notizia che il piccolo Nicolò ci ha lasciati. Ci stringiamo alla sua famiglia – ha scritto domenica Matteo Zennaro, primo cittadino di Longare -, alla quale esprimiamo la nostra affettuosa vicinanza. Abbiamo perso un figlio, un amico, un pezzo di cuore. Il cielo ha un nuovo Angelo”.