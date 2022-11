Perde l’appiglio sulla palestra di roccia e cade. Soccorso un freeclimber veneziano

Intervento d’urgenza del Soccorso Alpino e sanitario del Suem 118 poco dopo mezzogiorno nel Bassovicentino, nell’area della palestra di roccia di Lumignano. La richiesta è giunta alla centrale operativa di Vicenza dopo la caduta di peso di un 44enne impegnato in una fase di arrampicata.

Si tratta di un veneziano di Campolongo, residente nella frazione di Liettoli, oggi giunto in prossimità della falesia in territorio di Longare, in compagnia di altri praticanti dell’attività sportiva sui Colli Berici.

Al freeclimber malconcio dopo essere caduto a terra per alcuni metri, dopo la perdita di una “presa”, è stato diagnosticato sul posto un sospetto trauma lombosacrale. Le squadre di 14 soccorritori lo hanno raggiunto e proceduto alle prime cure, assicurandolo a una barella e trasportandolo per circa 500 metri su una portantina fino alla strada più vicina, dove ad attendere in sosta c’era un’ambulanza.

Il 44enne ferito è stato quindi affidato alle cure di pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Non sarebbe in pericolo di vita, fatti salvi gli accertamenti disposti per verificare l’assenza di gravi lesioni interne.