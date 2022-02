Prima il malore sui Colli Berici e l’allarme al 118, poi la coppia non aspetta i soccorritori

Alle 17.30 circa di sabato 12 febbraio la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Padova su richiesta di un uomo, la cui moglie al rientro da una passeggiata lungo il sentiero n.6 di Lumignano sui Colli Berici, si era sentita poco bene. I soccorritori sono subito partiti e, poiché la coppia non era più raggiungibile al telefono per dare ulteriori indicazioni, una volta a Lumignano una squadra ha iniziato a percorrere il sentiero dall’alto, una dal basso.

Mentre i soccorritori li stavano cercando, verso le 18.20 l’uomo ha richiamato dicendo che erano riusciti a raggiungere la macchina, a 200 metri circa di distanza, aiutati anche da un passante, che erano a casa e non avevano potuto avvertire prima per il cellulare scarico. L’allarme è quindi cessato e le squadre sono state fatte rientrare. Il soccorso alpino in una nota ricorda che sebbene questa questa volta si sia risolto tutto per il meglio, “in ogni caso chi chiede aiuto al 118 è meglio attenda l’arrivo dei soccorritori e non si sposti dal punto in cui si trova”.