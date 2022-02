Ciclista investito, finisce sotto un furgone: è grave

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio a Mossano, in Riviera Berica: un ciclista è stato travolto e investito da un furgone e si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il fatto è accaduto poco dopo le 15,30 in via Montruglio, nel territorio comunale di Barbarano Mossano. L’uomo, a bordo della sua bicicletta, è rimasto incastrato sotto il furgone e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrerlo.

L’incidente è avvenuto all’altezza della pista ciclabile della Strada provinciale Riviera Berica. I pompieri arrivati da Vicenza hanno collaborato con il personale del Suem per estrarre il ciclista da sotto il Mercedes Vito sotto cui era finito. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale in codice rosso: si trova ora ricoverato in gravi condizioni. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.