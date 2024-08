Auto piomba su un’abitazione e rompe tubo del gas. Un ferito e subito tecnici all’opera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento prolungato e delicato dei vigili del fuoco prima della mezzanotte di ieri nel Basso Vicentino, dove un’automobile è uscita di strada andando a sbattere sul muro esterno di un edificio. Andando a divellere una tubazione di gas metano e quindi creando una situazione anche di potenziale pericolo.

Ferito il conducente dell’Opel Corsa incidentate, parrebbe in maniera non grave: si tratta di un uomo residente nella zona, il quale ha perso il controllo del veicolo in cui si trovava da solo all’interno dell’abitacolo. Scenario del fatto via Pradonego a Sossano.

L’allarme con richiesta dei soccorsi al 118 e al 115 è scattato alle 23 circa di ieri, con subito i pompieri del distaccamento di Lonigo inviati sul posto sia per le operazioni riguardo il veicolo rimasto in panne sia – anzi, soprattutto – per il principio d’incendio innescato dubito dopo l’impatto. A fornire supporto, poi, pure i colleghi del comando provinciale di Vicenza.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse dunque da Lonigo e Vicenza hanno spento le fiamme in evoluzione dall’Opel Corsa e tamponato la perdita di gas di metano di media pressione a ridosso dell’abitazione, che comunque ha continuato a fuoriuscire. I tecnici della rete gas per bloccare la perdita hanno dovuto fare intervenire una ditta di scavi per intercettare il chiusino, che si trovava circa un metro sottoterra.

Sempre le squadre di pompieri del 115, nel frattempo, si sono dedicate ad abbassare con un getto nebulizzato d’acqua la nuvola di gas e hanno provveduto alla sicurezza degli operatori. Si è trattato di un lavoro prolungato, che ha impegnato i presenti fino alle 2 di notte, prima del “cessato pericolo” e del ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per riaprire la via al traffico e scongiurare altre problematiche ai residenti.