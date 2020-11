Fiamme dal camper in cortile: scoppia bombola di gas, nessun ferito. Ustionati due gatti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Richiesta di intervento in regime di massima emergenza stamattina nelle campagne di Orgiano, dopo lo scoppio di un incendio con interessamento anche di due bombole del gas metano, una delle quali esplosa prima dell’arrivo delle forze di soccorso del 115. Sette in tutto i vigili del fuoco – giunti dalle caserme di Lonigo e Vicenza – a bordo di autopompe e autobotte che si sono recati a sirene accese in Barbagnoli, diretti nel cortile di un’abitazione rustica.

I danni più evidenti sono stati riportati da un camper utilizzato di rado e lasciato in sosta all’esterno della dimora di campagna, distrutto dalle fiamme voraci, ma a bruciare sono stati anche altri locali e suppellettili che erano lasciati in un ricovero per attrezzi in prossimità del veicolo.

Alle 10.10 la segnalazione, pochi minuti dopo i pompieri erano già in zona armati di pompe idrovore per arginare il rogo. Nessuno era inizialmente presente nella zona, e non si registrano feriti anche se gli operatori si sono adoperati per salvare due felini, rimasti feriti per le ustioni riportate e affidati alle cure veterinarie dopo il salvataggio. Particolare attenzione è stata riservata nel contempo alle bombole di gas presenti all’aperto, intaccate dal calore del fuoco.

Le fiamme hanno completamente distrutto l’autocaravan oltre a gravemente danneggiare i vicini locali adibiti a deposito. Le squadre hanno provveduto alla bonifica, rimuovendo tutto il materiale. Le cause del rogo di probabile natura elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 4 ore.