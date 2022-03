Prelievi per quasi 4 mila euro con carta di credito rubata, denunciata 19enne

Una giovane di 19 anni è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione ed uso indebito di carte di credito. L’attività investigativa portata avanti dai carabinieri di Sovizzo è terminata un paio di giorni fa. La 19enne K.V. le iniziali, è una nomade domiciliata nel padovano ma residente fuori Veneto e già gravata da precedenti.

La vicenda ha avuto inizio con il furto all’interno dell’azienda “M&G” di Orgiano, quando la ragazza è riuscita a rubare il portafogli, con all’interno la tessera bancomat, a una donna quarantaquattrenne che come sempre durante l’orario di lavoro poneva i suoi beni in spogliatoio. Una volta venuta in possesso della carta la nomade ha effettuato otto prelievi da diversi sportelli bancomat per un totale di 3750 euro.