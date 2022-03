Va fuoco una caldaia, paura alla Cereal Docks (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una altissima nube di fumo nero verso il cielo e subito dopo il suono delle sirene spiegate dei pompieri. Paura verso le 9 di questa mattina alla Cereal Docks di via Cà Marzare a Camisano Vicentino. Le fiamme hanno avvolto in brevissimo tempo l’ala dello stabilimento dove si trovava la caldaia che ha preso fuoco probabilmente, ma le cause sono al vaglio dei tecnici, per l’alta temperatura dell’olio presente al suo interno.

Il macchinario, che doveva servire per la produzione di energia elettrica e vapore, era appena stato installato e si stava procedendo alla fase di collaudo in una delle due centrali termiche dell’azienda. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, le forze di polizia e l’Arpav per effettuare i necessari controlli ambientali. In una nota da poco diffusa, Arpav conferma che non sono state rilevate problematiche di carattere ambientale.

I pompieri sono giunti sul posto con un’autopompa, un’autobotte e 9 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia e il caposervizio, hanno spento con la schiuma l’incendio alimentato dall’olio presente all’interno della caldaia. Sono ora in corso le operazioni di monitoraggio e di raffreddamento della struttura per mettere del tutto in sicurezza l’impianto industriale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente fino a tardo pomeriggio/sera.