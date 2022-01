Esce di strada in auto e rimane nell’abitacolo priva di vita. Muore una pensionata del posto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non hanno potuto fare molto i soccorritori del 118 giunti a metà mattinata sul luogo di un incidente stradale, avvenuto nel Bassovicentino a Pojana Maggiore.

A rimanere senza vita sul sedile di guida, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, è un’anziana donna di 82 anni, uscita di strada a bordo della sua auto, sembra senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L’incidente stradale si è verificato poco prima delle 10 di martedì in via Ponte Cazzola, nella periferia del piccolo comune poianese. Lì sono stati inviati i soccorsi del Suem dall’ospedale di Noventa Vicentina e anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo, i quali hanno collaborato per estrarre la donna dalle lamiere dell’auto accartocciata dopo il ribaltamento.

La donna rimasta vittima dell’uscita di strada, una pensionata 82enne del posto, è stata a lungo rianimata dal personale sanitario ma, purtroppo, a distanza di alcuni minuti il medico dell’èquipe d’emergenza ne ha dovuto constatare la morte. A Pojana Maggiore sono giunte in pochi minuti dall’allarme anche una pattuglia dei carabinieri e una della polizia locale, per i rilievi i cui contenuti saranno inviati al procuratore di turno a Vicenza.

Il nome della vittima, per il momento, non è stato reso noto, in attesa di informare con dovizia i famigliari più stretti. Sembra probabile alla luce della dinamica dell’incidente che all’origine della disgrazia ci possa essere un malore alla guida, rivelatosi fatale alla luce del seguente impatto con il guardrail.