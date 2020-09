Ladri razziano nella notte stireria industriale: rubati numerosi capi griffati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora un furto nel settore della moda nel Basso Vicentino: una banda di malviventi nella notte ha messo a segno un furto in un’azienda di produzione di capi di abbigliamento di marca, a Pojana Maggiore.

I ladri sono entrati in azione intorno all’una e mezza alla ditta Piesse Snc, in via Pietre di Sopra al civico 107, una stireria industriale che lavora per aziende di primo piano della zona.

Con un’azione repentina hanno saccheggiato numerosi capi di vestiario griffati e pronti alla vendita: la quantificazione del danno subito dall’azienda è ancora in corso di definizione. Scoperto il furto, sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Noventa Vicentina e della sezione operativa di Vicenza. Dopo aver seguito i rilievi tecnici di rito, i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere ed avviata mirata attività di indagine, nella speranza di identificare la banda.

Notizia in aggiornamento