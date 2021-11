Smart esce di strada e si schianta in un fossato. Feriti due giovani

Drammatico incidente ieri sera poco dopo le 19 a Pojana Maggiore: due giovani sono rimasti gravemente feriti nell’uscita di strada della loro auto.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Contellana, all’incrocio con via Pietre: l’auto è finita in un fossato, schiantandosi contro il muro di delimitazione di un’abitazione.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza la Smart ed estratto le due persone, che sono state prese in cura dal personale del Suem 118 per essere prima stabilizzato e quindi trasferite con la massima urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. La polizia locale del Basso Vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.