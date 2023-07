Torna nella terra delle origini in vacanza dopo la maturità. Gli è fatale lo schianto in motorino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sconvolti studenti e insegnanti dell’Istituto “Ite Umberto Masotto” di Noventa Vicentina e la comunità intera di Poajana Maggiore da una tragica notizia giunta nelle scorse ore dalla Serbia. Aleksandar Zivanovic, 19enne – ma della classe 2003 -, neoragioniere in attesa del diploma dopo gli esami di maturità completati da pochi giorni, è morto in seguito a un incidente stradale.

Gli sono state fatali le lesioni riportate in seguito alla caduta dal motorino su cui viaggiava in una località ai confini tra lo Stato dell’ex Jugoslavia e la Romania, la terra d’origine dei genitori con i quali si trovava in vacanza e in visita a parenti. Il giovane italo-serbo sarebbe morto sul colpo dopo aver sbattuto la testa, riportando un gravissimo trauma cranico.

A darne notizia oggi è un servizio di cronaca del Giornale di Vicenza. Il giovane “Alex”, così come veniva chiamato con l’abbreviazione del nome dagli amici, era partito solo da pochi giorni con alcuni familiari alla volta di Mosna, un piccolo paese di confine che sorge sulle sponde del fiume Danubio. Sulle dinamiche dell’incidente mortale, avvenuto nel corso della giornata di mercoledì, sta indagando la polizia serba.

Da definire in queste ore data e modalità dei funerali dello sfortunato 19enne di Pojana Maggiore, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 14 di agosto, tra un mese. Potrebbero svolgersi a questo punto proprio in Serbia nei prossimi giorni, una volta che la famiglia – composta dai genitori di Aleksandar e due suoi fratelli – otterrà il nulla osta alla sepoltura. Increduli amici e compagni di scuola, che stanno esprimendo il loro dolore anche sui social in particolare sul profilo Instagram del ragazzo.