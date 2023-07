Previsioni meteo 14-16/07, in arrivo il grande caldo dopo due giorni di instabilità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Secondo le previsione aggiornate di Arpav Veneto volge al termine la saccatura atlantica, responsabile dei forti temporali che hanno colpito la pianura settentrionale, comportando un sensibile calo delle temperature. In seguito la pressione aumenterà e dalla mattinata di venerdì si riaffermerà l’influenza del promontorio anticiclonico in progressiva espansione sul Mediterraneo: il tempo tornerà pertanto ad essere stabile e caldo.

VENERDì 14 LUGLIO

La nuvolosità residua si diraderà nelle prime ore della giornata sulla provincia vicentina nella sua totalità, andando a rasserenare il cielo. Non sono più previste precipitazioni nel corso della giornata con le temperature in lieve calo per quanto riguarda i valori minimi, in rialzo con l’azione del sole quelle massime.

SABATO 15 LUGLIO

La situazione climatica e meteorologica procede seguendo l’andamento del giorno prima, andando a incrementare progressivamente il calore grazie al tempo stabile e soleggiato che farà da sfondo al week end di metà mese di luglio. Nuvole e piogge assenti in provincia con temperature minime stazionari e massime in aumento nell’ambito di valori moderatamente superiori alla media.

DOMENICA 16 LUGLIO

Il tempo stabile e soleggiato prosegue come nei giorni precedenti, prolungando il clima caldo tipico della stagione stiva al culmine anche nei primi giorni della prossima settimana. Le temperature sono previste con ulteriore aumento raggiungendo valori ben superiori alla media