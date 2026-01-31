Rischio legionella in due scuole dell’infanzia: attivato il protocollo di sicurezza

A seguito della segnalazione, è stato immediatamente attivato il protocollo di sicurezza. Questi rilievi tuttavia, è la precisazione, “non indicano la presenza certa del batterio, ma rappresentano esclusivamente una potenziale condizione di rischio”. Gli impianti, scrivono su Facebook il Comune e la Dirigenza scolastica, “tutti di recentissima realizzazione, dispongono dei dispositivi di sicurezza previsti anche per questo problema. Non è mai possibile azzerare il rischio della proliferazione localizzata di certi batteri, ma grazie a monitoraggi periodici è possibile intervenire rapidamente”.

Della pulizia completa delle tubazioni, come anche dell’igienizzazione degli impianti idraulici di entrambi i plessi scolastici, si occuperà una ditta specializzata. Nel frattempo, si spiega nell’avviso congiunto, in collaborazione con Vi.Acqua e l’Ufficio Igiene dell’Ulss 8 Berica sono state adottate tutte le necessarie misure di precauzione. Tra queste, “la modifica temporanea delle modalità di distribuzione dei pasti, concordata con la ditta incaricata, evitando l’utilizzo dei locali oggetto di ulteriori accertamenti”.

“Si ribadisce – sottolineano l’Amministrazione comunale di Breganze e la Dirigenza dell’Istituto “Fogazzaro” – che, alla luce delle misure adottate, è esclusa qualsiasi possibilità di contagio”. Per tutti gli altri istituti comunali, concludono, “non sono emerse criticità: i valori rilevati risultano nella norma e non sussiste alcun problema”.

