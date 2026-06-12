Grisignano, rottura dell’acquedotto consortile: disagi in otto Comuni

Il pronto intervento di Viacqua è all’opera dal tardo pomeriggio a Grisignano di Zocco per una possibile rottura che sta interessando l’acquedotto consortile “Bonna”. Al momento sono in corso le attività di ricerca della perdita per procedere alla riparazione già nelle prossime ore.

Si segnalano fin da ora possibili cali di pressione diffusi e interruzioni della fornitura che coinvolgono i territori dei comuni di Grisignano, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Montegaldella, Camisano Vicentino, oltre al possibile interessamento dei territori di Veggiano, Cervarese e Rubano, serviti da Etra.



Viacqua consiglia di limitare i consumi d’acqua e non programmare macchinari ed elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie fino a completamento dell’intervento. Al termine dei lavori si potranno verificare fuoriuscite di acqua torbida o di colore biancastro, condizione che potrà essere facilmente risolta lasciando scorrere per alcuni istanti il flusso d’acqua. Per eventuali emergenze rimane operativo h24 il pronto intervento di Viacqua al numero verde 800 991522. La condotta “Bonna” è da alcuni anni al centro di problemi per rotture importanti ed è stata oggetto di molteplici interventi Viacqua consiglia di limitare i consumi d’acqua e non programmare macchinari ed elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie fino a completamento dell’intervento. Al termine dei lavori si potranno verificare fuoriuscite di acqua torbida o di colore biancastro, condizione che potrà essere facilmente risolta lasciando scorrere per alcuni istanti il flusso d’acqua. Per eventuali emergenze rimane operativo h24 il pronto intervento di Viacqua al numero verde 800 991522.

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