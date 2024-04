Ciclomotore Vespa si schianta su un muretto: morto sul colpo il 60enne alla guida

Un’altra croce purtroppo in questo inizio di primavera sulle strade del Vicentino, in seguito a un incidente stradale costato la vita a un sessantenne di Villaga. L’evento tragico è del pomeriggio di mercoledì. L’uomo che ha perso la vota, operaio in una ditta della zona, era solo a bordo di uno scooter Piaggio – un modello di Vespa – quando è schiantato ieri su un muretto mentre percorreva una strada nel territorio di Sossano. Erano le 17 o poco più, il lavoratore era appena uscito dalla fabbrica di alimentari dopo il turno pomeridiano, per rincasare come ogni giorno in sella al suo motociclo.

Viveva a pochi chilometri dal luogo dell’emergenza e si chiamava Adriano Ponzin, il suo nome è stato reso noto solo nella serata di ieri, dopo che un conoscente aveva avvertito i familiari della vittima, giunti sul posto, dell’incidente. La dinamica dell’uscita di strada del mezzo a due ruote è al vaglio dei Carabinieri chiamati per i rilievi, ma pare non sussista il concorso di altri veicoli in strada provinciale in quel momento in via Monticelli.

Un lutto che ha colpito non solo il paese dove risiede la famiglia (in località Belvedere) e quello dove è avvenuto lo schianto mortale, ma anche la cittadina di Pojana Maggiore, di dove Ponzin era originario. Adriano Ponzin era sposato, con due figli adulti. I parenti della vittima, dopo aver appreso dell’incidente, sono corsi al capezzale dell’uomo ferito, spirato però pare prima di raggiungere l’ospedale. A prestargli subito soccorso un automobilista che lo seguiva a breve distanza e poi un’ambulanza del Suem 118 giunta dall’ospedale di Lonigo, con poi anche l’elisoccorso di Verona inviato sul posto.

Tutto, però, si è rivelato vano. Le lesioni interne riportate nell’impatto sul muretto esterno di un’abitazione non hanno lasciato scampo al 60enne. I sindaci delle due realtà sopracitate del Bassovicentino si sono espressi con accorati messaggi di cordoglio alla notizia della disgrazia, dopo averla appresa nel corso della serata di ieri.