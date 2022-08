Trovato cadavere in un camper, la salma era in stato avanzato di decomposizione

Macabra scoperta quella effettuata dai vigili del fuoco di Lonigo, chiamati ad intervenire alle 12.30 di oggi 4 agosto, per verificare un vecchio camper parcheggiato in via Michelangelo a Sossano e di cui non si avevano più notizie del proprietario. L’uomo che era abitudinario muoversi a piedi, improvvisamente, non si è più fatto vedere destando non pochi sospetti e da qui è partito l’allarme.

Allertati i pompieri, una volta sul posto, hanno verificato l’interno del mezzo scoprendo la salma dell’uomo in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso è avvenuto qualche giorno prima. Sul posto anche carabinieri e polizia locale chiamati a far luce sul tragico ritrovamento, le indagini dovranno chiarire se si tratta di morte naturale o provocata da altri fattori.